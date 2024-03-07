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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على ملاك محطات بث تليفزيوني بتهمة القرصنة

المتهمين
المتهمين

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات .

 أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة فى مجال مكافحة جرائم القرصنة والبث الفضائى بدون تصريح بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا من ضبط (مالكى محطة "بث تلفزيونى لاسلكية لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص" ومحل لصيانة الشاشات وبيع أجهزة "الريسيفر" بدائرة قسم شرطة ملوى بالمنيا) ، وبحوزتهما (3 وحدات معالجة مركزية تستخدم فى إدارة الشبكة وفك شفرات القنوات الفضائية – محطة لتقوية إشارة البث اللاسلكى لتوسيع دائرة البث اللاسلكى – 53 جهاز وأدوات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية – 2 هاتف محمول يستخدمان فى إدارة الشبكة والتواصل مع العملاء).  

كما تم ضبط (المدير المسئول عن محطة بث تلفزيونى لاسلكية لبث القنوات المشفرة ، وشبكة إنترنت لاسلكية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص) ، وبحوزته (32 قطعة لمكونات الشبكة "أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وتشفيرها وإعادة بثها بصورة لاسلكية" – وحدة معالجة مركزية للتحكم فى عملاء الشبكة).

و ضبط (مالك محطة بث تلفزيونى لاسلكية لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة ديرمواس) ، وبحوزته (2 وحدة معالجة مركزية لإدارة الشبكة – محطة لتقوية إشارة البث اللاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة – 32 قطعة لمكونات الشبكة "أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية").

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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