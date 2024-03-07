جمعية شباب الأعمال توقع بروتوكولا مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وقعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بروتوكول مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للتعاون المشترك في مجالات التدريب وتبادل المعلومات والاختبارات وتحليل العينات.

وقع البروتوكول بسام الشنواني رئيس مجلس الإدارة والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وحضر مراسم البروتوكول من الجمعية المصرية لشباب الأعمال كل من، عبد الرحمن عسل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد أبو باشا الأمين العام، ومنصور الجبلي رئيس لجنة التجارة والنقل واللوجستيات بالجمعية، والمهندس عمرو امام رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية، وشيماء عليبة نائب رئيس لجنة الصناعات والطاقة بالجمعية، ولفيف من اعضاء الجمعية.

كما مثل الهيئة الدكتورة سحر عطية رئيس الإدارة المركزية للمعامل الغذائية والكيميائية، وهاني ممدوح رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ، والمهندس خالد نبيل مهدى مدير العلاقات العامة، ونها محمد سمير مسئول المراسم.

وقال الشنواني، إن هذا التعاون يثري مجتمع التجارة الخارجية من شباب الأعمال بالمعلومات اللازمة التي تسهم في تمكين وتطوير بيئة الأعمال لشركات الأعضاء ودعم تنمية المجتمع المصري على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، حيث تمتلك الهيئة البنية التحتية المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية لإقامة الدورات والندوات العلمية لكافة المصدرين والمستوردين ومركزاً لمعلومات التجارة الخارجية المصرية.

وأكد رئيس الجمعية أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يدعم اهداف الجمعية في المشاركة الفعالة في عملية الإصلاح الاقتصادي وتمكين بيئة الأعمال لدعم التصنيف التنافسي لمصر إقليميا ودوليا من معاونة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي فتح آفاق جديدة لأعضائها بالأسواق الدولية المختلفة سواء في مجالي التصدير والاستيراد أو جذب الاستثمارات.

ولفت عبد الرحمن عسل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات وإتاحة المزيد من الدورات التدريبية والتثقيفية وتبادل البيانات الخاصة بحركة التجارة الخارجية مع إمكانيه فحص عينات التعاقد الخاصة بأعضاء الجمعية بمعامل الهيئة.

واوضح عسل، أنه تم الاتفاق على إقامة برامج تدريبية للأعضاء بشهادات اجتياز معتمدة، بجانب خدمات استلام العينات وإجراء الاختبارات وتوفير بيانات التحاليل المعتمدة دوليا وجهة اعتمادها بجانب توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالتجارة الخارجية لمصر وتصنيفها على حسب الدول والاتفاقيات والقطاعات الانتاجية المختلفة وكذلك المتعلقة بتصنيف السلع المستوردة والمصدرة على حسب اولوياتها وأهميتها.

من جانبه أضاف محمد ابو باشا الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، هذا البروتوكول تماشياً مع جهود الدولة لتنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادي والنهوض بالصناعات المصرية لمواجهة التحديات المختلفة على الصعيد المحلى والدولي ولتحقيق منافسة تصديرية حيث يخدم هذا التعاون أكثر من 550 عضو من الشركات الفاعلة والمؤثرة في مجتمع الأعمال المصري، يعملون في مختلف المجالات الإنتاجية في الزراعة والصناعة والخدمات.

وأكد أبو باشا، انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية متخصصة تعمل علي تنفيذ بنود هذا البروتوكول ووضع آليات العمل وترفع المقترحات والتوصيات التي تقررها اللجنة الي الهيئة والجمعية.

وعلى هامش توقيع البروتوكول استعرض المهندس عصام النجار رئيس مجلس الإدارة، إمكانيات الهيئة والخدمات التي تقدمها والدور البارز التي تلعبه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حركة التجارة الخارجية.

كما قدمت الدكتورة سحر عطيه عرض وافى عن إمكانيات معامل الهيئة المختلفة.

كما أوضح هاني ممدوح كيفية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقع بين مصر ودول العالم وكيفية الاستفادة من شهادات المنشأ.