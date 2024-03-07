بـ47 مليون جنيه .. الداخلية تكشف تفاصيل صفقة أقراص مخدرة ضخمة بالفيوم

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية وبحوزته كميات كبيرة من العقاقير والأقراص المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن المنوفية قيام (أحد الأشخاص) بالإتجار فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وكذا الأدوية المهربة وترويجها متخذاً من مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (15 مليون قرص مهرب لعقاقير مختلفة - 60 ألف قرص مؤثر– عدد من الأمبولات واللواصق المخدرة –– عدد من الأكلاشيهات لتخصصات طبية مختلفة - سيارتين - مبلغ مالى عملات "أجنبية ، محلية").

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (47 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.