عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماذا حدث لنجل فنان معروف داخل ماركت شهير بسبب كيلو سكر؟

أرشيفية
أرشيفية

حرر نجل الفنان سامي مغاوري محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد اول ضد ماركت شهير يتهم الأمن الخاص به بالاعتداء عليه وعلى والدته بالضرب بعدما نشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية يتهمهم باخفاء السكر عن المواطنين وادعاء نفاذه من الماركت.

وقال كريم سامي مغاوري إن أمن الماركت قام بطرده ووالدته بعد الاعتداء عليهما ما دفعه للاتجاه الى قسم شرطة الشيخ زايد أول وتحرير محضر لما حدث موجها اتهامه لأمن الماركت الشهير. 

ونشر كريم سامي مغاوري بوست مرفق بمقطعي فيديو عبر صفحته الشخصية تضمن:"فضيحة ماركت شهير في الشيخ زايد، بيخبوا السكر من الناس تحت مكنة الكاشير وبيقولوا خلص، الڤيديو واضح قدامكم صوت وصورة، ولما واجهتهم بالڤيديو شفنا كمية بلطجة من الأمن عندهم كبيرة جدا بقيادة مدير أمن الماركت والجاردات بتوعه.

 

يعني احنا مقاطعين كارفور وسبينس وأي ماركت أجنبي والمنتجات الأجنبية بس الماركت المصري الكبير اللي بيحصل فيه ده غش ومينفعش يتسكت عليه ومفيش محاسبة وطلبوا مني أحذف الڤيديو امبارح لأن بلطجية الأمن والجاردات كانوا محاوطني بس كنت أصلا رفعته على درايڤ عشان عارف ان هيجبروني امسحه، انا ووالدتي تم الاعتداء عليا انا وامي ووالدتي بتنزف دم من مناخيرها من إمبارح وحقها هيجي بالقانون إن شاء الله لان الناس المحترمة متمدش ايدها على ست مهما حصل لكن لانهم ناس منعدمة الضمير وكانوا عايزين يراضوني ونلم الليلة ب٢٠ كيلو سكر انا رفضت وبجد مكان زي ده اولى بالمقاطعة انا لو دخلت كارفور او سبينس هيتضربلي  تعظيم سلام وحاجتي تجيلي لحد عندي وباحترام.

 لكن اماكن بتشغل همج وسفلة وبلطجية مينفعش نتعامل معاها وده يعتبر بلاغا لوزارة التموين ولكل جهة مسئولة وكل شخص عنده ضمير لازم يكشف فضيحة الماركت الشهير في الشيخ زايد اللي بيمنعوا سكر وزارة التموين عن الناس. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم في مصر | عيار 21 مفاجأة

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

حفنة مكاسب.. 56 مليارا تعبر بمصر أزمتها الاقتصادية وهذا موعد استقرار الدولار

مفاجأة نارية من مارسيل كولر لـ الزمالك بنهائي الكأس.. صفقة جديدة في التشكيل

المساج الحرام.. سقوط مالكة ناد صحي و8 فتيات في الجيزة

فضـ.يحة في الحي الراقي.. جلسة المساج بـ700 جنيه برعاية الدكتورة و8 ساقـ.طات

بعد ضرب نجل سامي مغاوري ووالدته بسبب السكر..المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون

مفاجأة مدوية عن الدولار بالسوق الموازية.. رئيس بنك مصر يكشفها

ترشيحاتنا

والدة عروس أشعلت السوشيال ميديا: مفيش فرحة غير فى مصر

ماذا حدث لنجل فنان معروف داخل ماركت شهير بسبب كيلو سكر؟

رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو لتوسيع عمليات التجنيد في الجيش

مسؤول إسرائيلي: نرحب بالخطة الأميركية بشأن ميناء مؤقت في غزة

النقل تحتفل بمرور عام على التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية

فضيحة نادي صحي بزايد لممارسة الأعمال المنافية للآداب.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يفجر مفاجأة عن صيام مريض حساسية الصدر

حفل زفاف بالولايات المتحدة أشعل السوشيال ميديا.. العريس صدم الجميع.. صورة

أحدهما المنقذ.. تفاصيل إصابة نجمي الأهلي وحرمانهما من مواجهة الزمالك

فقراء جدا.. صور نجمات الفن في دراما رمضان تشعل السوشيال ميديا

فيديو

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ