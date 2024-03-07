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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نصائح مهمة لمرضى السكر في صيام رمضان.. وهؤلاء عرضة للخطر.. فيديو

الدكتور صلاح الغزالي
الدكتور صلاح الغزالي حرب

قال الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العيني، إن شرط الصيام هو انضباط درجات السكر في جسم الإنسان، محذرا من الإهمال في أخذ العلاج خلال شهر الصيام.

وأضاف أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العيني، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق عبر برنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتفاع السكر يؤدي إلى حدوث أعراض قاتلة، منها حدوث جلطة في المخ، كما أن انخفاض السكر يؤدي إلى الوفاة، موضحا أهمية انضباط السكر خلال فترات الصيام.

وأكد الغزالي حرب، أن انخفاض السكر  في الصيام أمر خطير، وحال حدوثه لابد من الحصول على مشروب سريع لتفادي هذا الانخفاض، ناصحا في هذا التوقيت بشرب كوب "ميه بسكر".

وأوضح أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العيني، أن أعراض نقص السكر، هي العرق والرعشة والتوهان والإحساس بالحاجة الى مواد مسكرة، لافتا إلى أن الكثير من مرضى السكر لديهم القدرة على الصيام خاصة مرضى النوع الثاني من السكر.

ولفت الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العيني،  إلى أهمية متابعة السكر باستمرار خاصة فترة الصيام حال المعاناة منه لعدم حدوث أي طوارئ أثناء فترات الصيام، قائلا:" لو درجة السكر أقل من ١٠٠ وأكتر من ٢٥٠ بلاش صيام ثم الذهاب إلى الطبيب".

وشدد،  على أهمية احترام المرضى كون الصحة غالية جدا، مشيراً إلى أهمية إجراء التحليل بشكل مستمر للاطمئنان على درجة السكر في جسم الإنسان.
https://www.youtube.com/watch?v=Ik1Yzu40aNI

الإعلامي حمدي رزق إنخفاض السكر أمراض الباطنة مرضى السكر

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