خناقات ومشاكل.. إسلام صادق يكشف عن أمنيته لنهائي كأس مصر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي نظيره نادي الزمالك في نهائي كأس مصر مع دقات الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك بالسعودية.

وكتب الإعلامي اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك: "اتمنى أن تتم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بدون استفزازات للجمهور.. كفاية خناقات ومشاكل"

وتقام مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.