الأغاني بتعيش .. رد ناري مصطفى حسني على انتقادات أغاني برامجه.. فيديو

حل الداعية الإسلامي مصطفي حسني، ضيفا على الإعلامية مني الشاذلي، في برنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي".

ورد الداعية مصطفى حسني على انتقادات أغاني برامجه، قائلا: "الفن من ضمن الأدوات اللي بتعيش في وجدان الناس، والفن الهادف البناء اللي بيبني الأوطان والنفوس والأسر".

وأضاف: "اجتهدنا إن إحنا مع كل برنامج نثبت فكرته بأغنية التتر، لأن الأغاني بتعيش والواقع بيقول كده، وبالتالي حتى فكرة البرنامج شرحها بيكون من خلال التتر، ولجأنا للمتخصصين والفنانين اللي كانوا كرام جدا في المعاملة معانا، وفي غاية الرقي، وطلعوا أحسن ما عندهم".

وأوضح أن الأمر حول المعازف في الدين فيه خلاف بين العلماء، مشددا أنه يجب احترام العلماء الذين يقولون إن المعازف حرام، لكن أيضاً من يقول بحرمانتيها عليه أن يحترم العلماء والأئمة الذين يحلون استخدام المعازف ما دامت الكلمات غير خادشة للحياء ولا تهدم القيم".

ويتحدث الداعية مصطفى حسني خلال الحلقة عن بعض الأمور الدينية كما يتحدث عن برنامجه الجديد "بصير"، والذي يعرض خلال شهر رمضان على شاشة ON.