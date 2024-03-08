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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى حسني: لو الإنسان فهم حقيقة الدنيا سيكون لديه رضا بأقدار الله

مصطفي حسني
مصطفي حسني

حل الداعية الإسلامي مصطفي حسني، ضيفا على الإعلامية مني الشاذلي، في برنامج  "معكم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي".

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مصطفى حسني: دائما الرجوع لكتاب الله يطمئن الشخص.. فيديو

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وتحدث الداعية مصطفى حسني، عن برنامجه الجديد "بصير.. رحلتك من الشتات إلى اليقين"، والذي يعرض خلال شهر رمضان على شاشة ON.

 

وقال الداعية مصطفى حسني،: "الدكتور مصطفى محمود عمل كتاب رحلتي من الشك إلى اليقين"، لافتا: "الإنسان يرى بعينه الأشياء لكن قبله لابد أن يرى حقائق الأشياء، والبصير هو الذي يدرك معاني الأشياء".

 

وأضاف: "الشخص إذا فهم الدنيا غلط ورأها بالزينة بتاعتها هيكون شرس جدا، لكن لو فهم حقيقة الدنيا بقلبه هيعرف يكون نافع ومجتهد ومثابر وسيكون لديه قدر الزهد الذي يحبه الله، وسيكون لديه رضا بأقدار الله".

ويتحدث الداعية مصطفى حسني خلال الحلقة عن بعض الأمور الدينية كما يتحدث عن برنامجه الجديد "بصير"، والذي يعرض خلال شهر رمضان على شاشة ON.

مصطفي حسني الداعية مصطفى حسني الداعية الإسلامي مصطفى حسني الإعلامية منى الشاذلي الدكتور مصطفى محمود رحلتي من الشك إلى اليقين

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