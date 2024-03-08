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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

صدى البلد

أعلنت الحكومة عن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان 2024، والتي ستختلف عن مواعيد العمل المعتادة.

وبحسب القرار، ستكون مواعيد العمل في رمضان 2024 من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا، وذلك في جميع الجهات الحكومية والوحدات الإدارية التابعة للدولة.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع العادات والتقاليد المصرية خلال شهر رمضان، وتُعد مواعيد العمل خلال رمضان 2024 مناسبة للظروف الخاصة بالشهر الفضيل، كما تُتيح للموظفين فرصة أكبر لأداء العبادات والتواصل مع العائلة والأصدقاء.

ومن المقرر أ، تطبق المواعيد الجديدة على مدار الأسبوع، من الأحد حتى الخميس، باستثناء الإجازات الرسمية، على أن يكون يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية من كل أسبوع يمتنع خلالها الموظفون عن العمل.

وتتغير عدد ساعات العمل في شهر رمضان، بالنسبة للموظفين والبنوك والبريد وكافة المصالح الحكومية، وفي كل عام يتم تقليل عدد ساعات العمل بمناسبة شهر رمضان الكريم، وإليكم في التقرير التالي مواعد العمل في رمضان 2024.

ووافق مجلس الوزراء على تقليص عدد ساعات العمل في شهر رمضان 2024 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة لتكون خمس ساعات فقط، تبدأ من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

تحديد مواعيد غلق المحلات في رمضان 2024

كما تم تحديد مواعيد غلق المحلات في رمضان 2024 وإجازة عيد الفطر، لتكون في الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، وفقًا لقرار وزارة التنمية المحلية.

ونص القرار، على التزام الورش الموجودة داخل الكتل السكانية بالإغلاق في الساعة العاشرة مساء يوميًا، مع استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

ولا تخضع محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران للمواعيد السابقة، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحلات مثل محلات بيع الفواكة والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، وفق قرار وزارة التنمية المحلية.

ويحل شهر رمضان 2024 فلكيًا بداية من يوم الإثنين المقبل 11 مارس الجاري، بحسب رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي، الذي أوضح أن اليوم الأول من الشهر المبارك سيكون أقصر أيام الشهر صيامًا، واليوم الأخير سيكون الأطول في الشهر بفارق زمني يصل إلى 56 دقيقة.

وأضاف أن شهر رمضان 2024 في مصر، يشهد تفاوتًا في عدد ساعات الصيام بين أول أيامه وآخرها، وكذلك بين المحافظات وبعضها، مبينًا أن عدد ساعات الصوم ستصل إلى 13 ساعة و18 دقيقة، وستزيد تدريجيًا لتبلغ في آخر أيامه 14 ساعة و14 دقيقة.

وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة للشعب المصري العظيم ولجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتهنئة بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى مصرنا الغالية باليمن والخير والبركات.

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