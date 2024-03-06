الموظفين والبنوك والبريد|تعرف علي مواعيد العمل خلال رمضان 2024..تبدأ من 4 ساعات

مواعيد العمل في رمضان 2024.. تتغير مواعيد العمل كل عام خلال شهر رمضان المبارك، وتفصلنا أيام علي قدوم شهر رمضان 2024 ويتساءل المصريون عن مواعيد العمل في شهر رمضان لهذا العام.

وتتغير عدد ساعات العمل في شهر رمضان، وذلك بالنسبة للموظفين والبنوك والبريد وكافة المصالح الحكومية، وفي كل عام يتم تقليل عدد ساعات العمل بمناسبة شهر رمضان الكريم، وإليكم في التقرير التالي مواعد العمل في رمضان 2024.

مواعيد عمل الموظفين في رمضان

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء وافق على أن تكون مواعيد العمل الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال شهر رمضان، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة للشعب المصري العظيم ولجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتهنئة بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم.