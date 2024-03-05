ماذا يحدث في رمضان؟.. مواعيد جديدة للمحلات التجارية وأماكن لا تخضع للمواعيد ويوم التطبيق

مواعيد غلق المحلات في رمضان.. أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، وخلال شهر رمضان تتغير مواعيد غلق المحلات والمطاعم، ويتساءل المواطنون عن مواعيد غلق المحلات والمطاعم خلال شهر رمضان 2024

وحددت وزارة التنمية المحلية، برئاسة اللواء هشام عبد الغني، مواعيد غلق المحلات والمطاعم الرسمية خلال شهر رمضان المبارك، باستثناء بعض المحال التجارية.

مواعيد غلق المحلات بشهر رمضان

وبحسب قرار وزير التنمية المحلية اللواء هشام عبد الغني آمنة، من المقرر أن تغلق المحال والأسواق التجارية والمطاعم والكافيهات الساعة 2 صباحًا، خلال شهر رمضان 2024 وعيد الفطر، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

أما عن الورش داخل الكتل السكنية، فعليها أن تلتزم بموعد الإغلاق الساعة العاشرة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.