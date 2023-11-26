بعضها مستثناة.. اعرف المواعيد الشتوية للمحال التجارية| تفاصيل

يتردد المواطنون على المحلات التجارية والبنوك ومكاتب البريد، إما للإيداع أو السحب أو الحصول على الخدمات الخاصة بحساباتهم، وعليه يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة مواعيد المحال في التوقيت الشتوي.

مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي

مواعيد محددة تم الإعلان عنها حول فتح وغلق المحلات، ففى التوقيت الشتوي سيتم الغلق فى العاشرة مساءً ما عدا يومي الجمعة والخميس والأعياد الرسمية فى الحادية عشرة.

مواعيد غلق المحال التجارية

بدأ العمل بالمواعيد الشتوية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2023، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الأخير، حيث يرغب المواطنون في معرفة مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية والمولات بعد عودة التوقيت الشتوي.

عودة التوقيت الشتوي

وتم عودة التوقيت الشتوي بحسب نص المادة السادسة من القرار الوزارى رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والتى نصت على أن شهور الصيف تكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية

وتتضمن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفق المواعيد الشتوية المعلنة ما يلي:

- بالنسبة لمواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.

- وتتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساءً.

مواعيد غلق المطاعم والمقاهي

وبالنسبة لمواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية، تبدأ يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

كما تتضمن القرارات الخاصة بمواعيد غلق المطاعم والمقاهي إتاحة استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

مواعيد عمال الورش

أما بالنسبة لجميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، فتبدأ يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً، كما يتم يتم استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، كما تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

ووفق القرار، فإنه يتم مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

كما يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

بدء التوقيت الشتوي

وتم العمل بالتوقيت الصيفي حتي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، وبدء العمل بالتوقيت الشتوي، وتأخير الساعة 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.