عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعضها مستثناة.. اعرف المواعيد الشتوية للمحال التجارية| تفاصيل

المحال التجارية
المحال التجارية

يتردد المواطنون على المحلات التجارية والبنوك ومكاتب البريد، إما للإيداع أو السحب أو الحصول على الخدمات الخاصة بحساباتهم، وعليه يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة مواعيد المحال في التوقيت الشتوي.

مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي

مواعيد محددة تم الإعلان عنها حول فتح وغلق المحلات، ففى التوقيت الشتوي سيتم الغلق فى العاشرة مساءً ما عدا يومي الجمعة والخميس والأعياد الرسمية فى الحادية عشرة.

txt

حملات تموينية على المحال التجارية في الوادي الجديد

txt

لإصدار التراخيص.. محافظ بورسعيد يوجه أصحاب المحال بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي الموحد

مواعيد غلق المحال التجارية

بدأ العمل بالمواعيد الشتوية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2023، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الأخير، حيث يرغب المواطنون في معرفة مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية والمولات بعد عودة التوقيت الشتوي.

عودة التوقيت الشتوي

وتم عودة التوقيت الشتوي بحسب نص المادة السادسة من القرار الوزارى رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والتى نصت على أن شهور الصيف تكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية

وتتضمن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفق المواعيد الشتوية المعلنة ما يلي:
- بالنسبة لمواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.

- وتتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساءً.

مواعيد غلق المطاعم والمقاهي

وبالنسبة لمواعيد  فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية، تبدأ يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

كما تتضمن القرارات الخاصة بمواعيد غلق المطاعم والمقاهي إتاحة استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

مواعيد عمال الورش

أما بالنسبة لجميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، فتبدأ يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً، كما يتم يتم استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، كما تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

ووفق القرار، فإنه يتم مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

كما يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

txt

بعد تغيير الساعة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم في التوقيت الشتوي

txt

بعد التوقيت الشتوي.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

 بدء التوقيت الشتوي 

وتم العمل بالتوقيت الصيفي حتي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، وبدء العمل بالتوقيت الشتوي، وتأخير الساعة 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.

التجارية المواعيد الشتوية المواعيد الشتوية لغلق المحال المواعيد الشتوية لغلق المحلات التجارية المواعيد الشتوية لغلق المحلات بعد تطبيقة المواعيد الشتوية لغلق الورش والمحلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

كسر الزجاج الخارجى .. تفاصيل انفجار مولد كهرباء بمصرف أبوظبى الإسلامى بالإسكندرية

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

موضوعات متعلقة

بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. مواعيد غلق المحال التجارية والمولات

لتطبيق مبادرة تخفيض الأسعار..محافظ قنا يتفقد عددا من المحال التجارية بأبوتشت

ترشيحاتنا

الهند تعلن تسجيل قفزة في إصابات كورونا اليومية

دعاء التوفيق فى الحياة والعمل.. ردده يسخر لك الأرض ومن عليها ويفتحها عليك

تعليق مفاجئ من شوبير على إشارة صلاح محسن بعد هدفه في ميدياما الغاني

تماشيًا مع هدنة غزة.. المقاومة بالعراق تعلن خفض التصعيد ضد القوات الأمريكية

أحب أبوس «عز» في عمل فني|رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار وزينة

خروقات متواصلة للهدنة في غزة من جانب إسرائيل.. وحماس تهدد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

ميعرفش القوانين|أحمد الطيب يستفز الأهلاوية بمنشور غريب: الـ 6 أكبر من الـ 14

أبيض × أسود.. هنا شيحة تثير الجدل بـ لوك جديد| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البليلة

فيديو

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

فيديو أحرج إسرائيل.. عجوز تلوح لأفراد المقاومة بعد إطلاق سراحها من الأسر «فيديوجراف»

فيلم «مستر إكس» السبب.. مفاجأة جديدة في طلاق هنا الزاهد

رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ