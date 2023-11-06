بعد تغيير الساعة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم في التوقيت الشتوي

يبحث الملايين يوميا عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بالتزامن مع انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي.

مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة

ويهتم الكثير بالبحث عن توقيتات أذان الفجر وموعد أذان المغرب باستمرار والتوقيتات الأخرى مع تغيير الساعة وتأخيرها 60 دقيقة يوم الخميس 28 أكتوبر .

يقدم موقع “صدى البلد”، ضمن نشراته الخدمية اليومية، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

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ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر 2023، 22 ربيع الآخر 1445 هجرية.

وفيما يلي قائمة بـ مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في كافة مدن ومحافظات الجمهورية ، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة: