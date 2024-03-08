لأول مرة منذ 5 أشهر.. الذهب يقترب من تحقيق أفضل أداء أسبوعي

اقتربت أسعار الذهب العالمية ، اليوم الجمعة، من تحقيق أكبر قفزة أسبوعية لها في خمسة أشهر، حيث باتت قريبة من أعلى مستوى لها على الإطلاق، وذلك بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لجيروم باول حيث عززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة منتصف العام الجاري.

وسجل الذهب اليوم 2157.16 دولاراً للأوقية (الأونصة) في التعاملات المبكرة في آسيا، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2164.40 دولاراً.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % ليصل إلى 916.30 دولاراً للأوقية.

وهبطت الفضة بنسبة 0.1 % ليصل إلى 24.29 دولاراً، فيما ارتفع البلاديوم 0.5% ليصل إلى 1039.17