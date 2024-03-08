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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ 5 أشهر.. الذهب يقترب من تحقيق أفضل أداء أسبوعي

صدى البلد

اقتربت أسعار الذهب العالمية ، اليوم الجمعة، من تحقيق أكبر قفزة أسبوعية لها في خمسة أشهر، حيث باتت قريبة من أعلى مستوى لها على الإطلاق، وذلك بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لجيروم باول حيث عززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة منتصف العام الجاري.

وسجل الذهب اليوم 2157.16 دولاراً للأوقية (الأونصة) في التعاملات المبكرة في آسيا، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2164.40 دولاراً.

 

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % ليصل إلى 916.30 دولاراً للأوقية.

 

 وهبطت الفضة بنسبة 0.1 % ليصل إلى 24.29 دولاراً، فيما ارتفع البلاديوم 0.5% ليصل إلى 1039.17

أسعار الذهب اسبوعية أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الاحتياطي الاتحادي البنك المركزى الأمريكي البنك المركزي

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