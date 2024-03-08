خبير اقتصادي يوضح دلالات الإفراج عن العديد من السلع الغذائية وتأثيرها

قال مصطفى أبو زيد، رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن التوجه الرئاسي بالإفراج الفوري عن معظم السلع والمنتجات من الجمارك، سيساهم في عودة الأسعار إلي سعرها المناسب في الأسواق.



وأضاف مصطفى أبو زيد خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أنه تم تحديد سلع غذائية وبترولية وأدوية وأعلاف بالأمس، وذلك وفقا للأولويات، متابعا: السلع ستساهم في زيادة المعروض في الأسواق وانخفاض الاسعار بشكل تدريجي.

وأكمل: وجود رئيس الوزراء في الميناء بالأمس يعد رسالة قوية من قبل الدولة، وإنها عازمة على تصحيح المسار الاقتصادي للبلاد.

وأوضح أننا سنشهد الفترة القادمة مجموعة من الإفراجات، وفقا لاحتياجات السوق والأولويات التي تم تحديدها من قبل الدولة المصرية.