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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على المتهمين بسرقة سور كورنيش ترعة الإسماعيلية

صدى البلد

كشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام مجهولين بسرقة السور الحديد الخاص بكورنيش ترعة الإسماعيلية بالقليوبية. 

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص) وبحوزتهم (3 منشار حديدى - مبلغ مالى) واعترفو بإرتكاب الواقعة وأن المبلغ المالى من متحصلات بيع المسروقات لعملائهم (3 أشخاص "سيئى النية").

تم ضبطهم وبإرشادهم تم ضبط عدد 8 قطع حديد خاصة بالسور محل الشكوى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الامنية الاسماعيلية القبض على المتهم موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

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