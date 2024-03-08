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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تحث إسرائيل على السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة

صدى البلد

حث وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، إسرائيل على السماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لإيصال المساعدات.
 

وقال وزير الخارجية البريطاني، أن بريطانيا وشركاؤها إلى جانب واشنطن سيفتحون ممرا بحريا لإيصال المساعدات لغزة.


وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر راح ضحيتها 78 شهيدا و104 جرحى خلال 24 ساعة.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 30,878 والجرحى إلى 72,402 منذ بدء العدوان

وارتقى، اليوم الجمعة، 12 شهيدا على الأقل، وأصيب عدد آخر، معظمهم من النساء والأطفال، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية بأن 5 مواطنين ارتقوا في استهداف طائرات الاحتلال لمنزلين في رفح، تعودان لعائلة أبو سلمية، وأصيب 22 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، نقلوا جميعا إلى أبو يوسف النجار بالمدينة.

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