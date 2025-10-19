خبير استراتيجي: الإرهاب أكبر تحدٍ واجهته مصر خلال آخر 15 سنة

أكد اللواء محمد عبد المنعم، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استغل ندوة القوات المسلحة لتوصيل مجموعة من الرسائل المهمة للشعب المصري وللأمة العربية، مؤكدًا أن الندوة كانت منظمة بعناية لتعزيز التواصل مع مختلف الأجيال وشرح ما تم إنجازه وما يجري العمل عليه، إلى جانب التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأضاف عبد المنعم، خلال حوار ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الرئيس حرص خلال كلمته على توضيح ما وجهناه ونواجهه وشرح الوقائع لمن يقود سفينة الوطن في المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية وحدة الصف العربي تحت كلمة واحدة تمثل قوة حقيقية أمام مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن أكبر تحدٍ واجهته مصر خلال الخمسة عشر عامًا الماضية هو الإرهاب بكافة صوره، موضحًا أن الدولة نجحت في التصدي له عبر جهود متكاملة شملت المواجهة الأمنية والإعلامية والتوعوية، حتى تمكنت من القضاء عليه.

وأكد أن مصر أصبحت اليوم، وبشهادة المجتمع الدولي وعلى رأسه الرئيس الأمريكي، دولة قوية وآمنة تفوق في استقرارها بعض الولايات الأمريكية، مشددًا على أن ما تحقق كان بفضل قيادة سياسية واعية وشعب يقف خلف جيشه وشرطته في مواجهة التحديات التي أسقطت دولًا أخرى في المنطقة.