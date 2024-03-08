ورشة عمل عن التصوير الوثائقي للمباني التاريخية بآثار عين شمس

استضافت وحدة مشروعات البيئة بكلية الآثار جامعة عين شمس ، ورشة عمل بعنوان: (التصوير الوثائقي للمباني التاريخية وذات الطابع) ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام طنطاوي، عميد الكلية، ود. باسم محمد، القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف د. منة الله طارق، مدير وحدة مشروعات البيئة.

حاضر فيها الدكتور كريم عبدالقوي بدر المصور الفوتوغرافي الوثائقي والحاصل على درجة الماجستير في التراث الثقافي من جامعة السوربون، وهو أحد المصورين المهتمين بالهوية والتراث، والذى اهتم خلال الزيارة بمساعدة الطلبة والحاضرين المهتمين بالتصوير الفوتوغرافي في التعامل مع أعمال التوثيق الأثري والتصوير .

كما قام بشرح أبعاد الصور والكادرات المهم التركيز عليها للوصول إلى صورة بها أبعاد ومعايير سليمة.

واتسمت الورشة بالتفاعل الكبير، حيث عرض الطلبة على الضيف نماذج من صور قاموا بالتقاطها لبعض الآثار، حيث قام بإبداء رأيه فيها ولفت نظرهم إلى الأخطاء التى وقعوا فيها.