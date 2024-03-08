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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ورشة عمل عن النشر العلمي الدولي بكلية الآثار جامعة عين شمس

جانب من الورشة
جانب من الورشة

نظمت وحدة النشر العلمي بكلية الآثار جامعة عين شمس ورشة عمل مجانية(عن بُعد) بعنوان: النشر العلمي الدولي ،تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام طنطاوي، عميد الكلية، والدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وتنسيق د. شيماء أحمد، مدير وحدة النشر العلمي.

حاضر فيها أ.د. علي عبد الحليم، أستاذ علم المصريات، ومدير عام المتحف المصري بالتحرير، د. حسن عبيد مدرس ترميم المخطوطات بكلية الآثار، د. أحمد نقشارة، مدرس بقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، أ. إسلام عزت، مدرس مساعد بقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، والباحث بجامعة سيرجي باريس، أ. وليد عاكف، باحث بجامعة هارفارد ومركز دمبرتن أوكس واشنطن.

أقيمت ورشة العمل علي مدار يومي الأربعاء والخميس  ٦-٧ مارس ٢٠٢٤ بهدف التعرف على أسهل الطرق في كتابة الأبحاث بطريقة علمية باستخدام التقنيات الحديثة، وشارك فيها عدد كبير من الطلاب والمهتمين .

وتناولت الورشة  كيفية كتابة بحث ينشر دوليًّا، أو وضع خطة بحث للتقديم في المنح المختلفة، واختيار العنوان المناسب للورقة البحثية، وكيفية الاهتمام بالملخصات والتعرف على العلوم المساعدة للباحث فى مجال الآثار ، كذلك تم التطرق إلى أسباب رفض أو قبول الأبحاث عالميًّا ودوليًّا لتجنب الأسباب المؤدية لرفض الأبحاث؛ مما سوف يؤهل الباحث لنشر بحثه في المجلات العلمية ذات معامل التأثير المرتفع .

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