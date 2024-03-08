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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

عقار الاسكندرية المنهار
عقار الاسكندرية المنهار

نجت أسرة مكونة من 5 أفراد من الموت المحقق في انهيار عقار الاسكندرية صباح اليوم، الجمعة، بمنطقة الورديان التابعة لحي غرب بمحافظة الإسكندرية.

شاهد الفيديو:

هرعت الاسرة خارج المنزل فور سماع صوت شروخ تحدث في المبنى السكني وتم نقلهم الى احدى مراكز الايواء.

وبدأت الواقعة عندما تلقيت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بانهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان غربي الإسكندرية، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

 


وعلى الفور، انتقل مسؤولو الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 4 سيارات دفاع مدني و4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

شاهد الفيديو:

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