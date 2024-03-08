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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شراكة ثلاثية.. ختام ورشة عمل استوديو التصميم الدولي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهدت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث حفل ختام ورشة عمل استوديو التصميم الدولي بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس.

شمل الحفل الختامي عرض الطلاب لمخرجات الزيارة الميدانية للمواقع المختارة للتنمية بمدينة أسوان وتشمل مناطق غرب سهيل والكرور والحديقة الدولية المستهدف تطويرها ضمن رؤية الدولة لمدينة أسوان كعاصمة للثقافة والاقتصاد والشباب الافريقي.

ويعتبر استوديو التصميم الدولي الشراكة الدولية الثلاثية الأولى في مصر بين جامعة عين شمس المصرية وجامعة كليمسون الأمريكية وجامعة هواجونج الزراعية الصينية ويستهدف تقديم رؤى ومقترحات تنموية لمشروعات قومية ودولية منذ عام ٢٠٠٧.

جدير بالذكر أن فريق التصميم الدولي كان قد شارك في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع المُبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية "ادرس في مصر (Study in Egypt)" وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للآثار، وذلك بالشراكة مع كلية الهندسة جامعة عين شمس وجامعة هوشجنج الزراعية بدولة الصين وجامعة كليمستون بالولايات المتحدة الأمريكية، بمُشاركة 30 طالبًا وطالبة من برنامج WDS بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وجامعة هوشجنج الزراعية بدولة الصين؛ لدراسة بعض المناطق المٌستهدف تنميتها (قرية غرب سهيل، جزيرة النباتات، عزب كرور، الحديقة الدولية بأسوان، القرية النوبية).

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