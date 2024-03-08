عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يشيد بعروض كورال "صوت العاصمة" في ملتقى المبادرات الطلابية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالأداء المتميز لكورال "صوت العاصمة" التابع لكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، الذي قدم حفل افتتاح الملتقي القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد الذي ينظمه معهد إعداد القادة تحت شعار "مبدعون باختلاف" للعام الثالث على التوالي.

وعقد الملتقى برعاية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، والدكتورة شيرين يحيى مستشار الوزير لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد.

وقدم الدكتور كريم همام الشكر لرئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل على استجابته للاستعانة بكورال كلية التربية الموسيقية الذي "أبدع وأبهر الجميع"، كما قدم الشكر للدكتورة شيرين عبد اللطيف عميدة الكلية على دعمها المستمر.

وأضاف همام: "نفخر بالمواهب الطلابية المتميزة في مختلف المجالات الفنية والثقافية، ونحرص على توفير المنصات التي تبرز إبداعاتهم وتصقل مهاراتهم، كما توجه بالشكر للطلاب كورال صوت العاصمة لأدائهم الرائع."

وشارك الكورال بقيادة المايسترو الدكتورة داليا حسين، وتم تدريبه من قبل الدكتور محمد عبد القادر، حيث قدموا باقة متنوعة من الفقرات الفنية التي نالت إعجاب الحضور.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبك هيوصل 12 ألف جنيه| زيادة في أجور الموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

في كل المحافظات | إعلان مهم من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

إجراء مفاجئ من لاعبي الأهلي قبل انطلاق مواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر

قطع زيارته لكوبا.. وفاة والد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

لو شقتك إيجار قديم| فيه زيادة 15%.. وهذا موعد التطبيق| تفاصيل مهمة

اللي هتشوفه من الأهلي أكتر.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لـ أحمد سليمان

ترشيحاتنا

دعاء يوم الجمعة للمهموم .. كلمات تريح القلب

مورينيو: أجواء نهائي الكأس رائعة.. والأهلي ريال مدريد أفريقيا

الحمد لله على كهربا | منشور مثير من فرج عامر عن كأس مصر

إعلام عبري: إصابة 4 جنود إسرائيليين قرب مستوطنة حومش بالضفة الغربية

اليوم العالمي للمرأة .. شيخ الأزهر يدعو العالم لـ الاتحاد من أجل إنقاذ النساء من معاناة الحرب

إجراء مفاجئ من لاعبي الأهلي قبل انطلاق مواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل باستا فلورا بمذاق لا يقاوم

افتكرت اللي عمري ما نسيته وبعيط .. صلاح عبدالله يروي ذكريات مباريات القمة

تحذير رسمي | 10 علامات للسرطان تتجاهلها النساء في الغالب

لحظة بلحظة | مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر .. وهؤلاء المعلقون

فيديو

مشهد مبكي.. عريس يمنح والدته الشبكه بدلا من العروس

الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

صدام حسين.. فصل طالبة جامعية بسبب تصرف غريب في حفل تخرجها.. فيديوجراف

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ