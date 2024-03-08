وزير التعليم العالي يشيد بعروض كورال "صوت العاصمة" في ملتقى المبادرات الطلابية

أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالأداء المتميز لكورال "صوت العاصمة" التابع لكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، الذي قدم حفل افتتاح الملتقي القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد الذي ينظمه معهد إعداد القادة تحت شعار "مبدعون باختلاف" للعام الثالث على التوالي.

وعقد الملتقى برعاية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، والدكتورة شيرين يحيى مستشار الوزير لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد.

وقدم الدكتور كريم همام الشكر لرئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل على استجابته للاستعانة بكورال كلية التربية الموسيقية الذي "أبدع وأبهر الجميع"، كما قدم الشكر للدكتورة شيرين عبد اللطيف عميدة الكلية على دعمها المستمر.

وأضاف همام: "نفخر بالمواهب الطلابية المتميزة في مختلف المجالات الفنية والثقافية، ونحرص على توفير المنصات التي تبرز إبداعاتهم وتصقل مهاراتهم، كما توجه بالشكر للطلاب كورال صوت العاصمة لأدائهم الرائع."

وشارك الكورال بقيادة المايسترو الدكتورة داليا حسين، وتم تدريبه من قبل الدكتور محمد عبد القادر، حيث قدموا باقة متنوعة من الفقرات الفنية التي نالت إعجاب الحضور.