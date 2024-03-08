مورينيو: أجواء نهائي الكأس رائعة.. والأهلي ريال مدريد أفريقيا

قال جوزيه مورينيو، تعليقا علي مباراة الاهلي والزمالك، بنهائي كأس مصر، :" الاهلي ريال مدريد إفريقيا صاحب الألقاب العديدة والكثيرة والذهاب لكأس العالم للأندية، ويتنافس بالند مع أندية عالمية أخرى"..

وتابع مورينيو خلال تصريحات تلفزيونية،:"أبو تريكة أفضل لاعب في نظري وأحببته مع الأهلي، وبعض من أصدقائي المدربين كانت لهم مسيرة مع الزمالك ويعرفون الانتماء، ديربي الأهلي والزمالك مثل ريال وبرشلونة وتشيلسي وآرسنال

وأكمل:"لقد خسرت أخر نهائيين لي، عندما تلعب في النهائي يجب أن تكون في أفضل مؤهلاتك وتخفي نقاط ضعفك أمام خصمك، الفائز هو الذي سيكتب اسمه في التاريخ

وأضاف مورينيو،:"المباراة كبيرة وهي نهائي كأس، ندية فريقين من القاهرة لديهما تاريخ كبير جدًا، الأهلي ربما أكثر، لكن الفريقين سيقدمان أفضل ما لديهما على أرض الملعب".

وأكمل:"هذه من نوعية المباريات التي تشعرني بقشعريرة، الأجواء رائعة جدًا وندية بين الفريقين وقبل ساعة من المباراة والجماهير تملأ الملعب".