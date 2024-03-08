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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد الزعويلى بقلين في كفر الشيخ |صور

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، الجمعة، افتتاح مسجد الزعويلي، بقرية قونة مركز قلين، على مساحة 450 متراً مربعاً، وبتكلفة 8 ملايين جنيه، تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، بحضور رجال الأوقاف والأزهر الشريف، وعدد من القيادات التنفيذية.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن المساجد هي بيوت الله تعالى، وهي منارة للعلم والمعرفة، ودورها لا يقتصر على الصلاة فقط، بل تمتد إلى نشر الوعي الديني والثقافي وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم بيوت الله وتوفير بيئة مناسبة لأداء العبادات، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في بناء المساجد وتطويرها، وحرصها على نشر الفكر الوسطي المعتدل.

ومن جانبه، أكد الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، والتي كانت بعنوان "يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام" داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.

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IMG-20240308-WA0336
IMG-20240308-WA0336

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