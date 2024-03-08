خلال ساعتين .. هجمات استهدفت الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة

في جهد منسق لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقعت سلسلة من الهجمات خلال ساعتين في مواقع مختلفة في الأراضي المحتلة.

قرب مستوطنة حومش القريبة من جنين، انفجرت عبوة ناسفة ترافقت مع عملية إطلاق نار. وأدى إلى إصابة سبعة جنود، أربعة منهم في حالة خطيرة.

ووفقا لمرصد الشرق الأوسط، شملت الأهداف الإضافية نقاط تفتيش ومنشآت عسكرية في جنين ونابلس وطولكرم وقلقيلية. ومن بين المواقع التي تعرضت للهجوم: حاجز سالم، حاجز صرة، معبر زواتا الالتفافي، حاجز حوارة العسكري، جبل جرزيم، حاجز بيت فوريك، حاجز البيرين، شافي شمرون، ومعبر عورتا.

كما تم استهداف أفني حيفتس في طولكرم خلال هذه العمليات.

وتمثل الهجمات تصعيدا كبيرا في التوترات داخل الأراضي المحتلة، حيث يستهدف المسلحون المنشآت العسكرية ونقاط التفتيش الرئيسية.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن هوية مرتكبي هذه الهجمات.