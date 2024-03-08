أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز الأهلي بكأس مصر

علق تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على فوز النادي الاهلي بكأس مصر اليوم امام الزمالك.

وكتب تركي من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك :"مبروك للاهلي وجماهيره وهارد لك للزمالك🇸🇦

يذكر أن الأهلي والزمالك التقيا في 233 مباراة في كل البطولات، فاز الأهلي في 102 مباراة وفاز الزمالك في 53 مباراة وتعادل الفريقان في 78 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 353 هدفاً وسكنت شباكه 243 هدفاً.

وكان فريق الأهلي وصل للمباراة النهائية في بطولة كأس مصر بعد الفوز على منتخب السويس في دور الـ32 بهدف أحرزه حسين الشحات، وفي دور الستة عشر فاز على الداخلية بهدفين أحرزهما بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة، وفي دور الثمانية فاز على المصري بهدفين مقابل هدف واحد أحرز هدفي الأهلي علي معلول وأحمد قندوسي، وفي نصف النهائي فاز على إنبي بثلاثة أهداف للاشئ أحرزها علي معلول وأنطوني موديست وإمام عاشور.