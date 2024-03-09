طريقة عمل طاجن كوارع بمحشي ورق العنب

يعتبر طاجن الكوارع بورق العنب المحشو من الأطباق الشهية والمشهورة في المطبخ العربي، إليك طريقة بسيطة لتحضيره للشيف أسماء محمود.

المكونات لعمل طاجن الكوارع بورق العنب

1 كيلوغرام من ورق العنب المحشو (متوفر جاهزًا في الأسواق) أو يمكنك إعداده بنفسك.

500 غرام من الكوارع (اللحم المفروم مع الأرز) للحشو.

2 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة.

4 فصوص من الثوم، مفرومة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 حبة طماطم مفرومة.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة (ملح، فلفل أسود، كمون، قرفة) حسب الذوق.

ملعقة صغيرة من البابريكا (اختياري).

2 أكواب من مرق الدجاج أو الماء الساخن.

بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة عمل طاجن الكوارع بورق العنب

قم بغسل ورق العنب المحشو جيدًا بالماء البارد واتركه جانبًا للتصريف.

سخن زيت الزيتون في قدر عميق على نار متوسطة، أضف البصل والثوم وقلبهم حتى يصبحوا ذهبيين ومتماسكين.

أضف الكوارع المفرومة (اللحم المفروم مع الأرز) إلى القدر وقلبها حتى تنضج بشكل جيد.

أضف الطماطم المفرومة وقلب المكونات لمدة دقيقتين أخريين.

أضف البهارات المشكلة والملح والفلفل الأسود والبابريكا (إذا رغبت في استخدامها) واستمر في قلب المكونات لمدة دقيقة إضافية.

أضف مرق الدجاج أو الماء الساخن إلى القدرواتركه يغلي، قلب المكونات جيدًا ثم غطي القدر واتركه على نار هادئة لمدة تتراوح بين 30-45 دقيقة حتى ينضج الكوارع ويصبح الأرز ناعمًا.

قبل تقديم الطاجن، قم برش عصير الليمون فوقه ورشة من البقدونس المفروم للتزيين.

يمكن تقديم طاجن الكوارع بورق العنب المحشو ساخنًا إلى جانب الأرز أو الخبز العربي.