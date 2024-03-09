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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

ريهام سعيد تقدم فقرة أحمد البرنس بموسم الرياض وتشكر تركي آل الشيخ

صدى البلد

شاركت الإعلامية ريهام سعيد للمرة الأولى بموسم الرياض مساء أمس الخميس لتقديم فقرة  الشاب المصرى الموهوب أحمد البرنس من ذوى الهمم خلال حفل النجمة مى فاروق ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك عقب تلبية المستشار تركي آل الشيخ لنداء ورغبة الشاب الموهوب و الذى تلقاه عبر برنامج "هى وصبايا".

فى البداية قام مقدم الحفل سامي جميل بالكشف لجمهور موسم الرياض عن خلفيه مشاركة أحمد البرنس فى احتفالية الليلة بعرض فقرة مسجلة للإعلامية ريهام سعيد من برنامجها "هي وصبايا" وجهت فيه كلمة شكر  للمستشار تركي آل الشيخ لما حققه فى المملكة  من طفرة لصناعة واثراء الفنون والترفيه على كافة المستويات وبخاصة ما يمتلكه من طيبة فى“جبر الخواطر”.

وعرضت ريهام سعيد فيديو ببرنامجها " هى وصبايا" عباره عن نداء لشاب موهوب  من ذوي الهمم  يدعي احمد البرنس يطالب الإعلامية أن تساعده في وصول صوته للمستشار تركي آل الشيخ.


وأوضح سامي جميل تجاوب المستشار تركي ال الشيخ للنداء الانسانى ورده عبر صفحته على فيس بوك حيث : “ أهلا وسهلا فيك وحاضر هتغني يوم الخميس في حفل مي فاروق جهز نفسك”.

كما حرص المستشار تركي آل الشيخ علي حضور بروفة أحمد البرنس وقام بنشر صورة تجمعهما علي صفحته علي "فيس بوك" قائلا: " وعدتك وان شاء الله انا قد الوعد".

ثم صعدت ريهام سعيد علي خشبة مسرح ابو بكر سالم وعبرت عن سعادتها بوجودها فى هذا المكان وقالت كلمة موجزة عن ما تقدمه ببرنامجها الخيري ومدى تجاوب المستشار تركي آل الشيخ في أقل من 60 دقيقة لنداء الشباب الموهوب أحمد البرنس الذى عرضته ببرنامجها.


ووصفت ريهام لحظة السعادة البالغة التي شهر بها البرنس عندما علم بأنه سيشارك فى موسم الرياض ويعرض فنه للجمهور السعودي بالإضافة إلى سعادته باستقبال المستشار تركي آل الشيخ له واحتضانه وهو وصفته بجبر الخواطر الذي تقدمه المملكة والذي يعبر عن الإنسانية والرقي.

وأوضحت ريهام ان هذا الحفل وما به من انسانية تجاه ذوى الهمم يتزامن مع احتفالية اقيمت فى مصر وهي قادرن باختلاف لذوى القدرات الخاصة برعايه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيس الذى وووجهت له بالغ الشكر لاهتمامه بذوى الهمم.

كما وجهت الشكر والامتنان للملك سلمان بن عبد العزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز  الذى استكمل مسيرة التطور غير المسبوقة للملكة.

ثم قدمت المطرب أحمد البرنس الذي اضفى حالة من الإثارة والبهجة بتقديمه لأغنية " أم الدنيا" للنجم محمد حماقي وسط تفاعل الجمهور..

 

ريهام سعيد موسم الرياض مي فاروق سامي جميل هي وصبايا تركي آل الشيخ

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ريهام سعيد تقدم فقرة أحمد البرنس بموسم الرياض وتشكر تركي آل الشيخ

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