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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

صدى البلد

علق الإعلامي ابراهيم سعيد على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي عقب نهاية المباراة عبر برنامجه المذاع “بلس ٩٠” علي قناة النهار.

 

وقال إبراهيم سعيد هو لازم تاخد لقــطة .. انت فــعلا زملكاوي جدا". 
وأكمل "انت بتــداري على أدائك".

 

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، على أن قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، يبحث فقط عن اللقطة أمام جماهيره.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "أجواء مباراة الأهلي والزمالك كانت جيدة للغاية، وما فعله شيكابالا ليس له أي معنى، "انت مالك ومال جمهور الأهلي؟".

ماذا حدث من شيكابالا عقب هزيمة  الزمالك؟

 

أطلق محمود عبد الرازق “شيكابالا”، قائد نادي الزمالك، إشارة مثيرة للجدل، وذلك على خلفية خسارة الفريق الكروي الأول للزمالك بطولة كأس مصر، أمام النادي الأهلي بهدفين دون رد.

وقام شيكابالا، كالعادة، بلقطات مثيرة، وهي وضع يده على مكان الساعة ليشير إلى الجماهير بهذه الإشارة المثيرة للجدل وغير المفهومة بالمرة، حيث فسرها البعض على إنها نهاية للوقت أو العصر الأهلاوي على سبيل التوقع.

وفي تحليل آخر، قال أحد النقاد الرياضين  إنها تحد غريب للجماهير، بإن النادي الأهلي كان له واقعة شهيرة، مع تركي آل شيخ مستشار هيئة الترفيه السعودي الذي اهتم المجلس بإنه حصل على الساعات.

شيكابالا الأهلى

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