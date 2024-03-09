مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ضئيلة، على مشروع قانون لتمويل عدة وكالات حكومية، قبل ساعات فقط من انتهاء التمويل الحالي، ما أدى تجنب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية، وفقا لرويترز.

وجاءت الموافقة بأغلبية 75 صوتا مقابل 22 على حزمة إنفاق بقيمة 467.5 مليار دولار لتمويل الزراعة والنقل والإسكان والطاقة والمحاربين القدامى وغيرها من البرامج حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر أيلول.

وتمت إحالة الحزمة إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانونا.

وكان من المقرر أن ينتهي تمويل هذه البرامج عند منتصف الليل.

ويحل التصويت جزئيا معركة مريرة استمرت شهورا بشأن الإنفاق الحكومي والتي تركت في وقت ما مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بلا قيادة لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قبل التصويت: "بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالقلق من أن الحكومة المنقسمة تعني عدم القيام بأي شيء على الإطلاق، فإن هذه الحزمة التي وافق عليها الحزبان تقول خلاف ذلك".

وكان تم إقرار الحزمة بسهولة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأسبوع الماضي، لكن الإجراء تأجل في مجلس الشيوخ بسبب ضغط بعض الجمهوريين المحافظين من أجل التصويت على الهجرة ومواضيع أخرى.

