فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعبي الأهلي بعد نهائي كأس مصر

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أداء لاعبي الأهلي بعد مباراة كأس مصر أمام الزمالك.

وكتب عبر فيسبوك: “مصطفي شوبير كان مصدر أمان للأهلي هادي فاهم، رد فعله ممتاز، له مستقبل كبير بشرط ألا يلتفت إلي أحد ولا يفكر إلا في حراسة المرمي والتدريب والتركيز الدائم”.

وتابع: “ عمر كمال عبد الواحد كان يجب أن يشترك من بدري لأنه فعال ولاعب مهم وكان له دور كبير في صناعة اول هدف ، محمد هاني لم يكن في مستواة وكان ثغرة في دفاع الاهلي ، رامي ربيعة وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ابطال ، كهربا عمل كل ما يستطيع وهو بداية الهدف الاول لكن قبل نزول قفشة لمتصل إليه اي كور وايضا برسي تاو لم تكن تصلة اي كور ، المهم كولر لازم يغير في الوقت السليم ولا ينتظر للدقيقة ٧٥ ، الأهلي عنده لاعبين مميزين ما ينفعش لايستغلوا في التوقيتات المناسبة”.

توّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.