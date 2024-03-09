عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جولة لوزير العمل في مواقع إنتاج بالجيزة.. غدًا الأحد

صدى البلد

يقوم وزير العمل حسن شحاتة،غدًا الأحد ،بجولة تفقدية داخل مواقع إنتاج بمحافظة الجيزة، يستقبله خلالها اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات مديرية العمل ، ونواب برلمان ،وأصحاب أعمال وعمال.

وبحسب بيان صحفي اليوم السبت قال محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة ، أن برنامج جولة "الوزير "سوف يتضمن لقاء مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لبحث مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك ،وجولة تفقدية داخلي شركتي ميراكو ،وهواوي تكنولوجي مصر ،ذات الاستثمار الأجنبي، لتعزيز علاقات العمل، وحث العمال على المزيد من العمل والإنتاج، ويستقبلهما خلال التفقد، قيادات “الشركتين”، وكذلك تنظيم لقاء مع العاملين بمديرية العمل ،للاستماع إلى استفساراتهم ، وحثهم على تكثيف الجهود لتنفيذ خطط وأهداف "الوزارة"،ثم تكريم 20 منهم ،اثبتوا الجدارة والعمل بإخلاص خلال تأدية عملهم ..

وتشهد جولة "الوزير" أيضا  عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية لمديرية العمل بالمحافظة، كثالث محافظة يتم إطلاق المنصة بها تجريبيا بعد محافظتي الإسكندرية وبورسعيد ..كما سيقوم "الوزير" و"المحافظ" - خلال الجولة - بتسليم عقود عمل لذوي همم لدمجهم في سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وسوف يتطرق الوزير حسن شحاتة خلال الجولة إلى عرض جهود الوزارة ،وخططها خلال هذه الفترة من تطوير منظومتي "التدريب المهني" و"العمالة غير المنتظمة"،ودور الوزارة ومديرياتها في دمج ذوي الهمم في سوق العمل ،إضافة إلى الجهود المكثفة والخاصة بإصدار تشريعات عمل ،تهدف إلى صناعة بيئة عمل لائقة يتحقق فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الاستثمار،وترسيخ ثقافة "الحقوق والواجبات" بين صاحب العمل ،والعامل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من عمرو أديب على فوز الأهلي بكأس مصر

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

تدخل جراحي عاجل .. نقل أحمد شوبير إلى المستشفى

شاهد.. أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد خسارة الزمالك نهائي كأس مصر

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

ترشيحاتنا

مطار القاهرة يحرر 46 محضرا جمركيا لمسافرين.. وسفنكس يسجل أول ضبطية في تاريخه|صور

لا تنخدعوا|الأرصاد تكشف طقس اليوم.. وتُحذر المواطنين من هذا الأمر

ألمانيا تتجهز للحرب ضد روسيا.. تفاصيل

تخلص من الشيطان ووساوسه في دقائق.. آيات قرآنية لطرده

في ذكرى يوم الشهيد.. تضحيات القوات المسلحة تروي رمال شمال سيناء

بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد التتويج بكأس مصر .. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط عجلة طائرة من السماء على سيارة.. شاهد ماذا حدث

طريقة عمل بان كيك.. أحلى من الكافيهات

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

بدون مكياج .. مي عمر تفاجئ متابعيها | شاهد

فيديو

مسلسلات رمضان 2024 .. كل ما تريد معرفته عن أشغال شقة وقنوات العرض

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ