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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تزامنا مع شهر رمضان.. تحذير من طقس شديد الحرارة فى هذه الأيام|تفاصيل

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري من شهر رمضان، حيث يشهد يوم الإثنين المقبل الموافق اليوم الأول من رمضان ارتفاع تدريجي في قيم درجات الحرارة وسوف تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي بطلقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس .

وصرحت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن يوم الاثنين المقبل سوف ترتفع فيه درجات الحرارة درجتين عن اليوم، متوقعه أن العظمي على القاهرة الكبري سوف تسجل ٢٥ درجة مئوية.

ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع خاصة الثلاثاء والأربعاء


وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون  يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، لافته إلى أن يوم الثلاثاء والأربعاء ترتفع الحرارة إلى ٢٨ و ٢٩ درجة مئوية خلال فترة النهار، ومع يوم الخميس تنخفض درجات الحرارة  إلى ٢٥ درجة مئوية، مشيرة الى ان هذه الأجواء اشبه الى الأجواء الربيعية في فترة النهار.

وحذرت غانم أن درجات الحرارة خلال فترات الليل تنخفض لتسجل ١٢ و ١٣ الى ١٥  درجة مئوية.

وطمئنت الجمهور: “هذا الأسبوع لم يشهد أي سقوط الأمطار او تقلبات جوية”.

رمضان حالة الطقس درجات الحرارة كتل هوائية صحراوية الأرصاد الجوية

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