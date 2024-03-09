الحكومة تتلقي 19.5 الف شكوي في مجال الاسكان خلال شهر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير من العام الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

واكد الرفاعي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية تعاملوا مع 19.5 ألف شكوى تم توجيهها إليها، تضمنت 14.5 ألف شكوى مرتبطة بقطاع الإسكان، وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحصها والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، بالإضافة إلى 5 آلاف شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية، مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها، واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها.

فضلًا عما سبق، تم التعامل خلال شهر فبراير مع 834 شكوى وطلبًا بشأن تطهير بعض المجاري المائية التي يمر بعضها داخل الكتل السكنية وتتعرض لبعض السلوكيات والممارسات الخاطئة التي قد ينتج عنها نقص أو تأخر وصول مياه الري للزراعات، وتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، حيث قامت الوزارة بفحص هذه الشكاوى والطلبات وتنفيذ الأعمال المطلوبة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من خلال الإدارات المختصة ضد المخالفين، وتضمن ذلك حسم وإزالة أسباب عدد 288 شكوى بشأن تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 105 مواطنين ثبُتت مخالفتهم بالتعدي على المجاري المائية بصور متعددة خلال الشهر.

وفي إطار اهتمام الدولة بتلقي ورصد شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخالفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد بكافة أشكاله، وطلبات التراخيص، والتلاعب بتعريفة الركوب، تم التعامل مع 10.6 ألف شكوى خلال الشهر، حيث قامت وزارتا التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية، بالتعامل مع تلك الشكاوى، وقامت فرق العمل المختصة بإنهاء أسباب أكثر من 6 آلاف شكوى وبلاغ وتوفير استجابات مُثلى لها من خلال تشكيل حملات مكثفة لإزالة أسباب الشكاوى والبلاغات فور ورودها، وتقوم الجهات المختصة بفحص باقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسمها.