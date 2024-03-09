الرئيس السيسي: تكلفة إعمار غزة من جديد تتجاوز الـ 90 مليار دولار

قال الرئيس السيسي إن التاريخ سيقف أمام معجزة كبرى حققها المصريون خلال السنوات الماضية.

وأكمل الرئيس السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية ال39 للقوات المسلحة، أن العالم يشهد منذ شهور مأساة كبرى في فلسطين العزيزة، حيث يسقط آلاف الشهداء ويتعرضون إلى ضغوط صعبة.

واسترسل: طلبت من المؤسسات إجراء تقدير لتكلفة إعمار في غزة من جديد، ووصلت التكلفة إلى أكثر من 90 مليار دولار.

وتابع: “البعض تحدث عن إمكانية استضافة مصر للشعب الفلسطيني في غزة، ولكننا لن نخون دماء شهدائنا، والأرض أرضنا ومسؤولين عن حمايتها ومحدش هيفرط فيها”.

نتوجه للشعب الفلسطيني بالتحية والتقدير، ونقول لهم أن مصابكم مصابنا، وأن مصر لن تتواني عن العمل من أجل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

