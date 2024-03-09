رجل الصلاة.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى رحيل البابا كيرلس| ما سر صداقته القوية مع الرئيس عبد الناصر؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت الموافق 9 مارس، بالذكرى الـ 53 لرحيل البابا كيرلس السادس، البطريرك الـ 116 من بطاركة الكنيسة الذي له معزة كبيرة في قلوب الجميع.

البابا كيرلس السادس

إقبال كبير من الأقباط

وأقام دير مارمينا العجايبي بمريوط صلاة القداس الإلٰهي لعيد نياحة القديس البابا كيرلس السادس، للاحتفال بالعيد 53 لنياحة القديس البابا كيرلس السادس والعيد الـ11 للاعتراف به قديسًا.

شهد دير ما رمينا بمريوط منذ أمس وحتى اليوم إقبالا كبيرا من الأقباط من أجل نوال البركة وطلب شفاعته لحل الكثير من الأمور.

كما ترأس الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة القداس الإلهي لعيد البابا كيرلس السادس، صباح اليوم، بالكنيسة المرقسية بالأزبكية، المقر البابوي في عهد البطريرك الـ116.

وكانت الكنيسة المرقسية بالأزبكية قد فتحت الزيارة لغرفة البابا كيرلس السادس منذ أول مارس، حتى اليوم، حيث تضم الغرفة عدد من المقتنيات الخاصة بالبطريرك الـ116 من ملابس البابا وغرفة النوم التي كان ينام فيها وبعض ملابسه والعصا الخاصة بيه والصليب.

كانت الغرفة في البداية هي مقر إقامة البابا كيرلس على الكرسي المرقسي حيث كانت تعد الكنيسة المرقسية بالأزبكية مقر الكرس المرقسي، خلال فترة جلوسه على الكرسي البطريركي.

دير مارمينا بمريوط

البابا كيرلس "رجل الصلاة"

وفي وقت سابق، قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا كيرلس كان بطريركًا من عام 1959 إلى عام 1971، أي حوالي 12 سنة.

وأضاف: خدم بمحبة وأمانة، ونحن في المجمع المقدس في عام 2013 وبعد نياحته بأكثر من أربعين سنة اعترفنا بأن يُضم اسمه إلى أسماء القديسين في قديسي الكنيسة القبطية، ومنذ هذا الوقت بدأت تكون هناك مذابح وكنائس تُسمى على اسمه، كما حدث وتم تدشين أول كنيسة على اسمه في دير مار مينا بعد اعترافنا بالبابا كيرلس قديسًا بسنة أو اثنتين.

وتابع: كما أصبح يُذكر اسمه في مجمع القداس والتسبحة، كما صار من الممكن أن تُرسم أيقونات وتُعلق في حامل الأيقونات في الكنيسة أو أي مكان، نطلب صلواته وشفاعاته من أجلنا.

أهم قديسي الكنيسة المعاصرين

ويعتبر البابا كيرلس من أهم قديسي الكنيسة المعاصرين، والذي اشتهر بأنه رجل الصلاة، وله مكانة خاصة في نفوس الأقباط.

البابا تواضروس

أهم المعلومات عن البابا كيرلس السادس :

ولد في 1902-8-2 باسم عازر يوسف عطا.

وفي عام 1927 ، ذهب إلى دير براموس في وادي النطورن ، وبعد أن أمضى حوالي 9 أشهر تحت الاختبار، رسم راهب باسم الراهب مينا البراموسى 25 فبراير 1928 م.

مكث في بدير البراموس لمدة 4 سنوات (1927-1930) ، وحضر مدرسة حلوان اللاهوتية لمدة 1 سنة ، حيث تم تزويده بالعديد من العلوم الكنسية اللاهوتية.

ورسم كاهنا في 1931-7-18 ورسم قميصا في 1945.

وفي عام 1931 ، أصبح ناسكا في مغارة على بعد حوالي 3 كيلومترات شمال شرق دير البراموس واستمر في هذه المغارة لمدة 5 سنوات (1932-1936).

وواصل حياته التوحدية بإحدى طواحين الهواء الموجودة على تلال المقطم، و استمر بها 5 سنوات (1936-1941) انتقل بين الكنائس في المنطقة المصرية القديمة ، وبنى كنيسة على اسم القديس مارمينا العجايبى في عام 1947 ، وبنى مسكنا للطلاب المغتربين بجوارها.

وفي نهاية عام 1943 ، تم تعيينه رئيسا لدير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون في مغاغة واستمر كرئيس للدير حتى 1950.

وبعد تطويب البابا 115 يوسف 2 (1956-11-13) ، كان 1 من المرشحين للبطريركية القمص مينا البراموسى المتوحد.

وأجريت الانتخابات في 1959-4-17 لانتخاب 5 من أصل 3 مرشحين ، وأسفرت الانتخابات عن فوز القمص مينا البراموسى المتوحد، من ضمن الثلاثة الفائزين أصل وعقد القرعة الهيكلية في 1959-4-19 ، وتم تطويبه كبطريرك في 1959-5-10: البابا كيرلس 6.

رسمه البطريرك الأنبا باسيليوس من جاثليق لإثيوبيا في 1959-6-28 ، زار إثيوبيا 2 مرات، وأصبحت الكنيسة القبطية عضوا نشطا في المجمع المسكوني خلال فترة عهده ، وقام بعمل الميرون المقدس 1967.

وخلال عهده ظهرت العذراء في قبة كنيستها بالزيتون من 1968-4-2 ، وبنى كاتدرائية القديس مرقس الجديدة في دير الأنبا الرويس في العباسية، ووضع الرئيس جمال عبد الناصر حجر الأساس لها في 1965-7-24 ، وفي 1968-6-24 أعاد رفات الرسول القديس مرقس إلى مصر ، و تم بناء كاتدرائية القديس مرقس الجديدة.

تم دفنه في المزار الذى تم إعداده له تحت هيكل الكنيسة و كأسس أسقفية للتعليم وأسقفية للخدمات العامة والاجتماعية (1962) ، و أسقفية البحث العلمي (1967) ، تأسست فى عهده هيئة الأوقاف القبطية (1960) ، لجنة إدارة أوقاف البطريركية (1967) ، وافتتاح مبنى جديد للجامعة لكلية البابا كيرلس السادس اللاهوتية في أرض الأنبا الرويس (1961).

البابا كيرلس السادس

البابا كيرلس وجمال عبد الناصر

وكانت للبابا كيرلس السادس علاقة صداقة قوية جمعته مع الرئيس جمال عبد الناصر، وتشهد عليها الصور المنتشرة بأرجاء المزار الخاص بالبطريرك الموجود بدير الشهيد مارمينا بكينج مريوط، وهذه الصور تسلط الضوء على لقاءات عديدة جمعتهم في الكثير من المناسبات، كما تخطت مواقفهما حدود التعاملات الرسمية بين رئيس دولة وبطريرك الكنيسة إلى الصداقة.

وكان جمال عبد الناصر له ابنة مريضة أحضر لها كبار الأطباء فقرروا أن مرضها ليس عضويًا، فدخل البابا مباشرة علي حجرة ابنة جمال عبد الناصر المريضة وقال لها مبتسمًا: "إنت ولا عيانة ولا حاجة" واقترب منها وصلي لها ما يقرب من 15 دقيقة.

وتبرع أبناء عبد الناصر بمدخراتهم للبابا كيرلس لبناء الكاتدرائية الموجودة حاليًا فى العباسية.

أول من رفض زيارة القدس

ويذكر أيضًا أن البابا كيرلس السادس أول من رفض زيارة القدس، وأعلن ذلك فى أعقاب هزيمة ١٩٦٧ وبعد وقوع القدس فى يد الاحتلال الصهيونى، بعدما لاحظ عمليات تهويد واسعة بالمدينة، وظل الأمر كذلك حتى جاء عام ١٩٨٠ حين قرر المجمع المقدس للكنيسة القبطية، وهو أعلى سلطة فى الكنيسة، منع الأقباط من زيارة القدس، فى أعقاب الشقاق بين البابا شنودة والرئيس الراحل أنور السادات.

وفى 20 يونيو 2013 اجتمع المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وتم الاعتراف بالبابا كيرلس السادس قديسًا من قديسى الكنيسة.

البابا كيرلس وجمال عبد الناصر

14 كنيسة على أسمه

والجدير بالذكر أن للبابا كيرلس السادس له الكثير من الكنائس القبطية الأرثوذكسية باسمه في مصر وهي:

كنيسة القديس البابا كيرلس السادس، بالعزية، بمنفلوط، بأسيوط

كنيسة مارمينا الشهيد والبابا كيرلس، بالكرداسة، بالخصوص، بالقليوبية

كنيسة مارمينا القديس والبابا كيرلس، بالجبل الأصفر، بالخانكة، بالقليوبية

كنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس السادس، بوش الباب، بإهناسيا، بناصر، ببني سويف

كنيسة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس، بالصف، بالجيزة

كنيسة العذراء مريم والبابا كيرلس، بدمياط الجديدة

كنيسة العذراء مريم والبابا كيرلس، بعزبة النخل، بالقاهرة

كنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس السادس، بغرب حلوان، بالقاهرة

كنيسة القديس الأنبا باخوميوس والقديس البابا كيرلس السادس، بالحي الثامن، بمدينة نصر، بمصر الجديدة، بالقاهرة.

كنيسة العذراء مريم والبابا كيرلس، أغاخان ، شبرا، القاهرة

كنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس السادس، بالمعمارية، بالبصيلية، بإدفو، بأسوان

كنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس السادس، بالفوزة، بالرديسية بحري، بإدفو، بأسوان

كنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس السادس، بمغاغة، بالمنيا

كنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، بمدينة كفر الشيخ، بكفر الشيخ.