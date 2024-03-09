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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المجرية ميشيل جولياس تحصد كأس العالم للخماسي الحديث في منافسات السيدات

صدى البلد

توجت المجرية ميشيل جولياس بلقب منافسات السيدات ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث، أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي، التي تستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس. 

جاء تتويج ميشيل جولياس بالميدالية الذهبية عقب حصدها 1423  نقطة، وجاءت الكورية صانوو كيم في المركز الثاني برصيد 1415 نقطة ، تليها كيرينزا برياسون  في المركز الثالث محرزة برصيد 1409 نقطة.

واحتلت  سلمى عبد المقصود  لاعبة منتخبنا الوطني المركز الـ 16  بمجموع نقاط 1087نقطة.

وعقب انتهاء المنافسات أقيمت مراسم تسليم الجوائز بحضور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وچون هيلميك أمين صندوق الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، والدكتور  شادي عبد العزيز امين صندوق الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وچانوسز بيشاك عضو اللجنة التنفيذية للرياضة  بالاتحاد الدولي  للخماسي الحديث ، والدكتور وليد خليل رئيس شركة نيو بلان للتطوير ، وكريستيان رودات عضو اللجنة التنفيذية للمدربين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، وياسر حفني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

وتنطلق بعد قليل منافسات نهائي فردي الرجال بمشاركة 4 لاعبين مصريين هم: مهند شعبان ، وأحمد الجندي، و معتز وائل و أحمد أشرف.

وتقام البطولة بمشاركة 450 لاعبا ولاعبة من  أبطال الخماسي الحديث يمثلون 50 دولة، وتختتم منافساتها غدا بنهائي التتابع.

كان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أسند لمصر تنظيم البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، على مدار ثلاث سنوات  بدأت عام 2022  مرورا بعام 2023 والعام الجاري 2024.

يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث  تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم. 

وتكمن أهمية البطولة  في كونها تجمع افضل اللاعبين على مستوى العالم من  أجل حصد نقاط  لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس.

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