موديست: ضحيت كثيرا في طفولتي وربنا عوضني بالنادي الأهلي

عبر الفرنسي أنتونى موديست مهاجم النادي الأهلى عن سعادته بالتتويج بكأس مصر في نهائي ‏البطولة الذي أقيم باستاد الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض أمس الجمعة.

وكتب موديست عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "أشكر الله الذي اختبرني فى العديد من المواقف الصعبة.. لم أستطع أن أفهم لماذا كان الباب مغلقًا أمامي، رغم أنني اجتهدت وكنت أتدرب بقوة وبجدية، ولماذا مررت بالعديد من الصعاب والظلم خلال مسيرتي.. ورغم أن هناك الكثير من الناس التى وقفت أمامي، لكنني أتمنى لهم السلام والسعادة".

وأضاف موديست: "لقد منحتني يا الله فرصة جديدة للحياة، لقد جعلتني أعيد اكتشاف حبي للعمل والاجتهاد والانضباط، فى سن كبير 35 عامًا، ربما كان المناسب للاعتزال النهائي".

وتابع مهاجم الأهلى، "لقد ضحيت كثيرًا خلال طفولتي من أجل تحقيق حلمي بمدرسة كرة القدم، حتى ولو لم أكن الأفضل، لم يكن هناك أى ضمان بأنني سأصبح محترفًا لكرة القدم بنسبة 1%.

واستكمل "أشكرك يا الله، لأنك تقودني في هذا الطريق الجديد حيث أرفع الألقاب وأجرب مشاعر الفرح والانتصار التي لم أشعر بها من قبل".