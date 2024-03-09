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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 7505 فلسطينيين من الضفة الغربية منذ بدء العدوان

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 7505 فلسطينيين من الضفة الغربية، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أُفرج عنهم لاحقا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واعتقلت قوات الاحتلال، منذ يوم أمس، 15 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: نابلس، وطوباس، ورام الله، والخليل، رافقتها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، بالإضافة لتدمير البنية التحتية تحديدا في محافظة طولكرم.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين نادي الأسير الفلسطيني الضفة الغربية العدوان على قطاع غزة

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نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 7505 فلسطينيين من الضفة الغربية منذ بدء العدوان

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