عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل لو حصلت أوكرانيا على 60 مليار دولار مساعدات فستهزم روسيا

أوكرانيا وروسيا
أوكرانيا وروسيا

قال محللون أنه لا يمكن تحقيق نصر كامل لأوكرانيا على روسيا، وفق وجهة نظر الكثير من الأوكرانيين، إلا بالحصول على موافقة الكونجرس على حزمة المساعدات العسكرية البالغة قيمتها 60 مليار دولار، وفق ما ذ كر موقع ريسبونسيل ستايت كرافت الأمريكي.

ويزعم مؤيدو اتجاه  المساعدات أنها ذات أهمية حيوية، بل وحتى وجودية لأوكرانيا، لكن يقول المحللون إن هذا الرأي الأوكراني غير دقيق لأنهم قد يخسرون المعركة حتى إذا ما تمت الموافقة على  منح دعم أمريكي ب60 مليار دولار.

ويعد التمويل، جزءا من حزمة تكميلية أكبر بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

لكن على الرغم من هذا الرقم  الهائل إلا أنه يتضاءل مقارنة بمبلغ 113 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا التي وافق عليها الكونجرس في عام 2022.

تواجه أوكرانيا سلسلة من التحديات، وأبرز هذه التحديات هو النقص المتزايد في القوات والعجز الشديد في الذخائر. 

وتسعى حزمة المساعدات إلى التخفيف من حدة النقص المتزايد للقذائف في أوكرانيا، لكن الأموال لا تترجم مباشرة إلى ذخائر متاحة بسهولة.

وليس من الواضح عدد القذائف، ومدى السرعة التي يمكن للولايات المتحدة أن ترسل بها إلى أوكرانيا هذه الذخائر حتى لو تمت الموافقة على المبلغ الإضافي اليوم.

ويرى محللون أنه من الصعب أن تحقق حزمة المساعدات البالغة قيمتها 60 مليار دولار في ظل الحقائق على الأرض تغير جذري لكن لا شك أنها ستساعد أوكرانيا على فرض تكاليف على التقدم الروسي وإبطاء وتيرة التقدم.

وعلى الرغم من أن ذلك لن يمنع التهديد المستمر  الروسي لأوكرانيا قواتها من الانهيار عند مرحلة ما.

وذكر محللون أن الدعم الأمريكي والغربي في تراجع مستمر وهو ما يزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية دائمة للحرب.

أوكرانيا الكونجرس روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تطلب سرًا من تركيا تمويل الأونروا

لن يكونوا مرتبطين بحماس.. الاحتلال يدرس تسليح مدنيين في غزة ونتنياهو يعارض

صحف السعودية| تنسيق مصري أمريكي لدعم جهود الوساطة فى غزة.. خلاف حاد بين نتنياهو وبن جفير.. والرياض ترحب بتبني مجلس الأمن قرار وقف القت.ال بالسودان

حاخام في يافا المحتلة يدعو لمجازر جديدة.. قت.ل جميع الفلسطينيين حتى النساء والأطفال

مهاجمًا الاحتلال.. بيرني ساندرز ينتقد بايدن بسبب تعامله السخيف مع إسرائيل

توقعات بتحقيق الأسهم السعودية أداءً إيجابيًا خلال رمضان

معارك حامية لسرايا القدس مع الاحتلال في خان يونس

الخطوة التالية لإقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لحزمة الـ460 مليار

ترشيحاتنا

مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعًا للمراجعة النهائية واعتماد مخرجات المحور الاقتصادي

هل لو حصلت أوكرانيا على 60 مليار دولار مساعدات فستهزم روسيا

بشرى للمعلمين.. صرف الميزة التأمينية بعد زيادتها لـ42 ألف جنيه.. الأربعاء

قرار عاجل ضد الداعية حازم شومان بتهمة التحريض على العنف.. تفاصيل

منتخب مصر يعلن قائمة معسكر مارس غداً.. ومؤتمر صحفي في الثانية ظهراً

مفاجأة مدوية.. حسام حسن يضم جناح الأهلي بدلا من أحمد سيد زيزو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعي عصير البصل على وجهك والنتيجة ستدهشك

السيارات الصينية تواجه تهمة التجسس.. وأمريكا تحقق في الأمر

مع تغيير المواسم.. نصائح ضرورية للعناية بالبشرة

7 نصائح مهمة عند شراء سيارة جديدة.. ما أبرزها؟

فيديو

حر ولا برد.. حالة من عدم الاستقرار بالطقس وتحذير للمواطنين

ويبقى الأثر|القوات المسلحة تنشر فيديوهات الندوة التثقيفية الـ 39 بمناسبة يوم الشهيد

سلسلة ارتفاعات.. الذهب عكس التيار وهذا سعر عيار 21 الآن

صبري فواز: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ