هل لو حصلت أوكرانيا على 60 مليار دولار مساعدات فستهزم روسيا

قال محللون أنه لا يمكن تحقيق نصر كامل لأوكرانيا على روسيا، وفق وجهة نظر الكثير من الأوكرانيين، إلا بالحصول على موافقة الكونجرس على حزمة المساعدات العسكرية البالغة قيمتها 60 مليار دولار، وفق ما ذ كر موقع ريسبونسيل ستايت كرافت الأمريكي.



ويزعم مؤيدو اتجاه المساعدات أنها ذات أهمية حيوية، بل وحتى وجودية لأوكرانيا، لكن يقول المحللون إن هذا الرأي الأوكراني غير دقيق لأنهم قد يخسرون المعركة حتى إذا ما تمت الموافقة على منح دعم أمريكي ب60 مليار دولار.

ويعد التمويل، جزءا من حزمة تكميلية أكبر بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

لكن على الرغم من هذا الرقم الهائل إلا أنه يتضاءل مقارنة بمبلغ 113 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا التي وافق عليها الكونجرس في عام 2022.

تواجه أوكرانيا سلسلة من التحديات، وأبرز هذه التحديات هو النقص المتزايد في القوات والعجز الشديد في الذخائر.

وتسعى حزمة المساعدات إلى التخفيف من حدة النقص المتزايد للقذائف في أوكرانيا، لكن الأموال لا تترجم مباشرة إلى ذخائر متاحة بسهولة.

وليس من الواضح عدد القذائف، ومدى السرعة التي يمكن للولايات المتحدة أن ترسل بها إلى أوكرانيا هذه الذخائر حتى لو تمت الموافقة على المبلغ الإضافي اليوم.

ويرى محللون أنه من الصعب أن تحقق حزمة المساعدات البالغة قيمتها 60 مليار دولار في ظل الحقائق على الأرض تغير جذري لكن لا شك أنها ستساعد أوكرانيا على فرض تكاليف على التقدم الروسي وإبطاء وتيرة التقدم.

وعلى الرغم من أن ذلك لن يمنع التهديد المستمر الروسي لأوكرانيا قواتها من الانهيار عند مرحلة ما.

وذكر محللون أن الدعم الأمريكي والغربي في تراجع مستمر وهو ما يزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية دائمة للحرب.