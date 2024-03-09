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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تكريم غادة عادل غي مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

غادة عادل
غادة عادل

أعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن تكريم النجمة غادة عادل، في دورته الثامنة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل المقبل، تقديرا لمسيرتها السينمائية التي بدأتها عام 1998 بفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع المخرج سعيد حامد، والتي قدمت خلالها نوعيات مختلفة من الأفلام التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، مثل "عبود على الحدود" و"بلية ودماغه العالية" و"الباشا تلميذ" و"55 إسعاف" و"جعلتني مجرما"، فيما حققت نقلة كبيرة ومهمة في مسيرتها السينمائية عندما قدمت دور البطولة في فيلم "في شقة مصر الجديدة" مع المخرج محمد خان عام 2007.

وأكدت إدارة مهرجان أسوان أن مسيرة غادة عادل شديدة التنوع، سواء في موضوعات الأفلام التي تقدمها، ما بين الكوميدي والاجتماعي والغنائي والأكشن، وكذلك المخرجين والنجوم الذين تعاونت معهم، موضحة أن غادة عادل حافظت على تواجدها السينمائي حتى في أصعب الظروف التي مرت بها السينما المصرية، وتراجع حجم الإنتاج.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن هناك أدوار مهمة تكشف عن موهبة غادة عادل الكبيرة، من أبرزها دورها في فيلم "في شقة مصر الجديدة" مع محمد خان، و"ملاكي إسكندرية" مع ساندرا نشأت، و"الوتر" مع مجدي الهواري، كما كانت دائما قاسما مشتركا في أفلام نجوم الشباك مثل تامر حسني وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وأحمد عز ومحمد هنيدي وأمير كرارة، فضلا عن نجاحها فى تجسيد أدوار متنوعة لنساء من كل طبقات المجتمع، بشكل حظي بقبولها كواحدة من نجمات الشاشة الذهبية ومن بين الأكثر جماهيرية  فى السينما المصرية حديثاً.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم أيضا في دورته الثامنة، النجمة الفنلندية ألما بويستي، ويعقد دورته المقبلة برعاية وزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ووزارة السياحة، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وهيئة دروسوس ومؤسسة آكت ورد ستار ونقابة السينمائيين والمركز القومي للسينما.

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