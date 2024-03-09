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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مش هتشيلي هم.. أفضل 5 سيارات للنساء بمواصفات جذابة وسعر مغري

سيارات سيدات
سيارات سيدات

في عالم السيارات، تشكل السيدات فئة مهمة من المشترين، وتبحث دائمًا عن سيارة تناسب احتياجاتها اليومية وتوفر لها الراحة والأداء الجيد. لذلك، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 5 سيارات سيدان التي تلبي تلك الاحتياجات بأسعار مناسبة.

 

1. سوزوكي ديزاير

يفضل البعض من السيدات السيارات ذات الأبعاد المدمجة لسهولة القيادة في الزحام والتعامل مع المساحات الضيقة لصعوبة الركن. تتوفر سوزوكي ديزاير بفئة واحدة بسعر رسمي يبلغ 670 ألف جنيه، وتتميز بأبعاد مدمجة ومساحة داخلية كافية للأشخاص والأمتعة.

 

وحصلت على محرك سعة 1200 سي سي بتنفس طبيعي للهواء يولد قوة 85 حصان وعزم 113 نيوتن.متر مع ناقل حركة يدوي أو AGS 5 سرعات

2. شيفروليه أوبترا

بعض السيدات بحاجة إلى مساحات داخلية مناسبة لاصطحاب الأطفال أو الأمتعة. تقدم شيفروليه أوبترا بفئة واحدة بسعر 501 ألف جنيه.

وتعتمد أوبترا على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي ذو قوة 110 حصان وعزم 146.5 نيوتن.متر بجانب ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينطلق من الصفر إلى 100 كم/س خلال 13.2 ثوان حتى سرعة قصوى 170 كم/س، ما يوفر أداءً ممتازًا وراحة في القيادة.

 

3. سوزوكي سيليريو

بمناسبة يوم المرأة العالمي، نقدم قائمة جديدة تتضمن 5 سيارات سيدان تحت المدمجة تناسب احتياجات السيدات بأسعار تبدأ من 179 ألف جنيه. 

تباع سوزوكي سيليريو بأربع فئات بسعر يبدأ من 495 ألف جنيه للفئة الأولى، و 505 ألف جنيه للفئة الثانية، و515 ألف جنيه للفئة الثالثة، و625 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزا، وتتميز بمحرك بنزين 3 سلندر، سعة 1000 سي سي، بقوة 66 حصان، عند 5000 دورة في الدقيقة، وعزم 90 نيوتن.متر عند 3500 دورة في الدقيقة، بناقل حركة أوتوماتيكي وخزان وقود سعة 32 لتر..

 

4. سوزوكي إسبريسو

تقدم سوزوكي إسبريسو بناقل حركة أوتوماتيكي بمحرك صغير 3 سلندر بسعة 1000 سي سي وبقوة 67 حصانًا، وتعتبر خيارًا اقتصاديًا وعمليًا للاستخدام اليومي.

 

تتوافر سوزوكي إسبريسو بسعر 550 ألف جنيه في السوق المصري، وتأتي بمحرك صغير 3 سلندر سعة 1000 سي سي بقوة 67 حصانًا متصل بناقل حركة يدوي آخر أوتوماتيكي من 4 سرعات. 

 

تستهلك سيارة سوزوكي الصغيرة في المتوسط 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

 

5. ستروين سي إليزيه

تعتمد ستروين سي إليزيه على محرك قوي بسعة 1600 سي سي يولد 115 حصانًا من القوة و150 نيوتن.متر من العزم عند 4000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، يوفر أداءً ممتازًا وراحة في القيادة. 

تتوفر السيارة الفرنسية الراقية بفئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 1.060.000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 1.150.000 جنيهًا الأعلى تجهيزًا، وتعتبر خيارًا فاخرًا ومتميزًا للسيدات اللواتي يبحثن عن الرفاهية والأداء العالي.

 

هذه السيارات تجمع بين الأداء الجيد والراحة والقيمة، مما يجعلها خيارات مثالية للسيدات اللواتي يبحثن عن سيارة تناسب حياتهن اليومية بشكل ممتاز.

سيارات سيارات للسيدات شيفروليه سوزوكي

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