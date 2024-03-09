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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهاز شئون البيئة بالشرقية ينظم ندوة للتوعية بأهمية التنمية المستدامة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي إهتمام الدولة بشكل جاد بالتنمية المستدامة لحسن إستغلال الموارد المتاحة لتلبية حاجيات الأفراد مع الإحتفاظ بحق الأجيال القادمة.

وفى سياق متصل اشار الدكتور مجدى الحصرى مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية أنه تم التنسيق مع كلية التجارة بجامعة الزقازيق لتنفيذ ندوة تثقيفية لطلبة الفرقة الأولى بكلية التجارة ، ناقشت فيها الباحثة سمر طلعت باحث بيئى بإدارة الإعلام بجهاز شئون البيئة ، تعريف التنمية المستدامة ودليل الحياة المستدامة للطالب الجامعى والبصمة الكربونية وأهداف التنمية المستدامة وعلاقتها برؤية مصر ٢٠٣٠ وكيفية تحقيق تلك الأهداف.

 

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ولزيادة الوعى بأهمية التشجير والحفاظ على البيئة قام جهاز شئون البيئة بإهداء عدد ١٠ شجرات بونسيانا إلى كلية التجارة لزراعتها داخل الحرم الجامعي وذلك بحضور الدكتورة مها النبوي وكيل كلية التجارة لشئون البيئة وتنمية المجتمع والدكتور السيد سالم وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب من جامعة الزقازيق وحمادة شفيع مدير إدارة الإعلام والتوعية و المهندس عبد الرحمن حسن رئيس قسم التشجير بجهاز شئون البيئة بالشرقية.

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