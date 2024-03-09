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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الكنز.. 3 مهربين يعثرون على مومياء و437 قطعة أثرية ببنى سويف.. صور

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار والإتجار بها حفاظاً على ثروات البلاد وتراثها القومى.

 أكدت معلومات وتحريات قطاعى (شرطة السياحة والآثار - الأمن العام) تنسيقاً ومديرية أمن بنى سويف قيام (تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وإخفائهم بعض القطع الأثرية داخل قطعة أرض فضاء بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف¬.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم 437 قطعة أثرية عبارة عن (٣ توابيت خشبية بداخل إحداها مومياء - ٤٠٠ تمثال حجرى - ٢٩ تميمة - ٢ قناع خشبى خاص بالتوابيت المضبوطة - تمثال خشبى - ٢ قنينة من الفخار).. ⁠وبمواجهتهم إعترفوا بأن المضبوطات ناتجة عن أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة مركز شرطة الواسطى.

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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