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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تنظم إحتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم.. صور

صدى البلد

أقامت وزارة الداخلية إحتفالية بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل 15 مايو لعدد من النزلاء وأسرهم تم خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين – مواد غذائية).

ولاقت المبادرة إستحساناً ومردوداً إيجابياً من النزلاء وأسرهم وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على حرصها الدائم على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية المختلفة لهم.

 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم كافة الدعم لهم بما يساهم فى إعادة إندماجهم فى المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقدم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والعمل على مراعاة البعد الإجتماعى والإنسانى وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الإستقرار النفسى لهم وإتاحة الفرصة للتواصل مع ذويهم.. وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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إستراتيجية وزارة الداخلية الإصلاح والتأهيل المساعدات العينية بطاطين حقوق الإنسان شهر رمضان مراكز إصلاح وتأهيل مواد غذائية

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