مواعيد جديدة للعيادات الخارجية بمستشفي عين شمس التخصصي خلال شهر رمضان

أعلنت جامعة عين شمس عن تقليل وقت المحاضرات للطلاب بالاضافة إلى وضع جدول جديد للعيادات الخارجية خلال شهر رمضان المبارك وهو ما يتساءل عليه الكثير من المترددين علي العيادات الخارجية.



مواعيد العيادات الخارجية خلال شهر رمضان

مواعيد عيادات مستشفى عين شمس التخصصي خلال شهر رمضان 2024 في السطور التالية، والتي جاءت على النحو التالي:

• من 9 حتى 10.30 صباحًا بدلًا من 9 حتى 11 صباحا.

• من 10.30 حتى 12 ظهرا بدلًا من 11 حتى 1 ظهرا.

• من 12 حتى 1.30 ظهرا بدلًا من 1 حتى 3 عصرا.

• من 1.30 حتى 3 عصرا بدلًا من 3 حتى 5 مساءً.

• من 3 حتى 4.30 مساءً بدلًا من 5 حتى 7 مساءً.

كان قسم الوراثة الطبية بكلية الطب جامعة عين شمس بمشاركة الجمعية المصرية للأمراض الوراثية و مركز الوراثة وشركة نيوتريشيا،نظم احتفال باليوم العالمي للأمراض النادرة و الذي يوافق نهاية فبراير من كل عام (Rare disease day )

حيث تم اختيار الاعتلال الدماغي الناتج عن أمراض التمثيل الغذائي كموضوع لهذه السنة

Rare Disease Day Metabolic

Encephalopathies

واهتم الاحتفال هذا العام على الأبحاث العلمية الخاصة بالأمراض النادرة ومدى أهميتها لجعل الاحتمالات لا حدود لها في علاج المرضى وتيسير عملية تشخيصهم وإيجاد علاج خاص بهم.

استهلت ا.د سلاف محمد رئيس قسم الوراثة الطبية بكلية الطب جامعة عين شمس الاحتفال بالترحيب بالسادة الحضور وقدمت تعريفاً لليوم العالمي للأمراض النادرة و نسبة الإصابة بها في مصر و العالم و أن الأسباب الوراثية والتى تمثل ٧٠% من هذه الأمراض و معظم ممن يعانون منها من الأطفال ،كما أشارت سيادتها إلى كيفية علاج الإعتلال الدماغي نتيجة أمراض التمثيل الغذائي .

و قدم لفيف من الأساتذة بالقسم عدد من المحاضرات منها ا. د علا خليفة شرحت كيفية تشخيص و علاج إرتفاع الأمونيا في الدم .كما قدمت د. شيماء جاد و د .مارينا ناجح شرحاً لتشخيص و علاج خلل الدهون العضوية. و د. ندى حماد و د.سمر سيد كيفية تشخيص و علاج ارتفاع الجلايسين في سائل النخاع الشوكي.

