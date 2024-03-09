دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان 2024 بعد مغرب الغد

رمضان 2024

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رمضان 2024 غدًا بعد صلاة المغرب .

وقالت دار الإفتاء فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، “انتظرونا غدًا بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب في بث مباشر على التليفزيون المصري وعلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على الفيس بوك لإعلان نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وموعد بدايته، قائلة:”اللهم بلغنا رمضان".

دعاء رؤية هلال شهر رمضان

«اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ».

دعاء النبي عند رؤية هلال رمضان

1- اللهم أهله علينا باليمن والبركات.

2- اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا.

3- اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليالي رمضان.

دعاء رؤية هلال شهر رمضان

اللهم بلغنا رمضان وأهله علينا بالأمن والإيمان.. وارفع عنا البلاء.. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا.

اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا، اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، واجعله شهرا للنصر والتمجيد في كل مكان يا رب العالمين.