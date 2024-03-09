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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل ساعات من المواجهة|أنشيلوتي يعلن القائمة النهائية لريال مدريد أمام سيلتا فيجو

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف المدرب كارلو أنشيلوتي عن قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني والمقرّر إقامتها غدا الأحد.

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وغاب عن القائمة بالطبع الإنجليزي جود بيلينجهام الموقوف مباراتين فيما لم تضم أي لاعب من الناشئين سوى الحارس الثالث دييجو بينييرو.


وسيستقبل ريال مدريد سيلتا فيجو في ظل الغيابات الطويلة لكل من تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وديفيد آلابا.

بايرن ميونخ يصدم ريال مدريد
قدّم ماكس إيبرل، المدير الرياضي الجديد لنادي بايرن ميونخ، وعدًا للجماهير البافارية بشأن نجم الفريق ألفونسو ديفيز.


وينتهي تعاقد ديفيز مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم المقبل، وسط أنباء قوية عن رغبة ريال مدريد في ضم اللاعب الكندي بانتهاء الموسم الجاري.

وقال إيبرل، في تصريحات أبرزها الصحفي فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين بأوروبا: "لم أتحدث مع ألفونسو ديفيز بشأن تجديد عقده حتى الآن".

أنشيلوتي ريال مدريد

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