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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يصدم جماهير الزمالك بسبب إصابة زيزو

زيزو
زيزو

كشف الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي الذي يذاع على قناة الزمالك، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أحمد سيد زيزو نجم الفريق، خلال مباراة القمة ضد النادي الأهلي.

وكتب مينا ماهر عبر حسابه علي فيسبوك "اصابة زيزو عبارة عن التواء في الكاحل و اللاعب سيخضع للإشاعة عقب ازالة الورم.. سلامات يا زيزو "

وكان زيزو قد تعرض للإصابة بعد التحام مع كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي، في الوقت بدل الضائع من أحداث الشوط الأول، ولم يستطع إكمال اللقاء بسبب الإصابة، ليتم استبداله بين شوطي المباراة، والدفع بشيكابالا بدلًا منه.

وخسر الزمالك لقب كأس مصر، عقب هزيمته أمام  الأهلي، بهدفين دون رد، سجلهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

 

 

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